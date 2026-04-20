Universum: Radioaktive Wölfe - Tschernobyls verbotene WildnisJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 20.04.2026: Universum: Radioaktive Wölfe - Tschernobyls verbotene Wildnis
46 Min.Folge vom 20.04.2026
Wilde Natur nach der radioaktiven Katastrophe: Wie Wölfe in Tschernobyl überleben. Die Doku zeigt, wie sich Tiere in der verstrahlten Zone von Tschernobyl an die widrigen Lebensumstände angepasst haben und die Region zu einem wertvollen Freiluftlabor machten. In der immer noch gefährlichen Zone begegneten Forschende einer besonderen Widerstandskraft und sogar möglichen krebsresistenten Genen bei Wölfen. Doch der Krieg in der Ukraine stoppte alle Studien abrupt und verwandelte das einzigartige Ökosystem in eine militärische Sperrzone. Bildquelle: ORF/EPO-Film/Klaus Feichtenberger
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2