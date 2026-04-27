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Universum

Universum: Tasmaniens wundersame Tierwelt

ORF2Folge vom 27.04.2026
Universum: Tasmaniens wundersame Tierwelt

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Universum

Folge vom 27.04.2026: Universum: Tasmaniens wundersame Tierwelt

45 Min.Folge vom 27.04.2026

Einzigartig, bedroht und voller seltener Tierarten ist die atemberaubende Insel ein letzter Zufluchtsort und bezauberndes Paradies. Die abgelegene Insel Tasmanien zwischen Australien und der Antarktis beherbergt eine einzigartige Tierwelt. Seltene Arten wie Schnabeltier, Ameisenigel oder der Tasmanische Beutelteufel finden hier einen letzten Rückzugsort. "Universum" erkundet uralte Regenwälder und verborgene Lebensräume und zeigt ein Naturparadies voller Vielfalt – zugleich faszinierend und bedroht durch menschliche Eingriffe. Bildquelle: ORF/Doclights/NDR Naturfilm/Roland Gockel | APA-Images / EXPA / Eibner

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