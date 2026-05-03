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Universum

Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer

ORF2Folge vom 03.05.2026
Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer

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Universum

Folge vom 03.05.2026: Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer

44 Min.Folge vom 03.05.2026

Die Dokumentation erkundet vergessene Orte Liguriens entlang eines Höhenwegs zwischen Meer und Bergen. Sie zeigt Weinterrassen der Cinque Terre, eine moderne „Hexe“ mit Ziegen, alte Bräuche in Apricale, den Tramontana in hohen Olivenhainen und den „Ballo della morte“ als Symbol für Erneuerung. Der Film enthüllt eine abgelegene Kulturlandschaft voller Traditionen in der Menschen seit Jahrhunderten im Einklang mit der Natur leben und den Jahreskreislauf mit Ritualen und Arbeit gestalten. Bildquellen: elov / imageBROKER / picturedesk.com | Franz Neumayr / picturedesk.com

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