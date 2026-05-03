Ligurien - Leben zwischen Himmel und MeerJetzt kostenlos streamen
Universum
Folge vom 03.05.2026: Ligurien - Leben zwischen Himmel und Meer
44 Min.Folge vom 03.05.2026
Die Dokumentation erkundet vergessene Orte Liguriens entlang eines Höhenwegs zwischen Meer und Bergen. Sie zeigt Weinterrassen der Cinque Terre, eine moderne „Hexe“ mit Ziegen, alte Bräuche in Apricale, den Tramontana in hohen Olivenhainen und den „Ballo della morte“ als Symbol für Erneuerung. Der Film enthüllt eine abgelegene Kulturlandschaft voller Traditionen in der Menschen seit Jahrhunderten im Einklang mit der Natur leben und den Jahreskreislauf mit Ritualen und Arbeit gestalten. Bildquellen: elov / imageBROKER / picturedesk.com | Franz Neumayr / picturedesk.com
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