Universum
Folge vom 06.05.2026: Wildes Italien (1/2)
45 Min.Folge vom 06.05.2026
Die zweiteilige Doku zeigt Italiens Mischung aus Hochkultur und Wildnis. Im ersten Teil steht der Norden im Fokus: schneereiche Dolomiten, Schmelzwasser, das den Po speist, und ein Delta, das seltene Vögel anzieht. Zugleich leben dort zurückgekehrte Wildtiere wie Wölfe und Bären. In der milderen Toskana offenbart die Kulturlandschaft überraschende Arten wie Hirschkäfer. Bildquelle: ORF/NDR Naturfilm/Hans-Peter Kuttler
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