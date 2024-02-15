Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Geschichte bewahren - Restauratorinnen in Wien

ORF IIIStaffel 1Folge 188vom 15.02.2024
Unser Österreich: Geschichte bewahren - Restauratorinnen in Wien

Unser Österreich: Geschichte bewahren - Restauratorinnen in WienJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 188: Unser Österreich: Geschichte bewahren - Restauratorinnen in Wien

25 Min.Folge vom 15.02.2024

Sie arbeiten in schwindelerregenden Höhen genauso wie in den Kellern der Museen. Durch ihre Hände gehen Kulturschätze, die wir nur aus der Ferne sehen. Wer hat schon die Möglichkeit, ein Original von Peter Paul Rubens, unschätzbar wertvolles Porzellan von Maria Theresia oder ein Reliquiar des Heiligen Sebastian in Händen zu haben. Sie beschäftigen sich oft wochenlang intensiv mit einem Objekt, auch mit forensischen Mitteln, bevor die eigentliche Restaurierung beginnt. Das lässt eine Beziehung zu den Werken und deren Schöpfern entstehen. Wir geben Einblick in die Welt der Restauratorinnen, eine Welt, die im Kontrast zur Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft steht. Ein Film von Wilfried Wagner für das Landesstudio Wien. Bildquelle: ORF/Landesstudio Wien

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen