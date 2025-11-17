Unser Österreich: Leben am See im SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 447: Unser Österreich: Leben am See im Salzkammergut
26 Min.Folge vom 17.11.2025
Das Salzkammergut gilt als eine der landschaftlich schönsten Regionen Österreichs. Es ist ein Dreiklang aus den Gebirgen, den Seen und den Menschen – und das Leben vieler Menschen ist von den Seen geprägt: Bootsbauer, Kapitäne, Fischer, Wirte am See, Taucher, Wasserbiologen, Künstler und Abenteurer. Sie alle erzählen in dieser Dokumentation aus dem ORF Landesstudio Oberösterreich über ihr Leben am See. Entstanden ist der Film im Lauf eines ganzen Jahres, somit sind die schönsten und eindrücklichsten Stimmungen rund um die Seen auch so zu erleben. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich
