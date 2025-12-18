Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III Staffel 1 Folge 460 vom 18.12.2025
32 Min. Folge vom 18.12.2025

Eine Dokumentation über oö.Adventbrauchtums in der Zeit zwischen den Jahren, wie die Wochen der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest früher genannt wurden: Alte, fast vergessene Traditionen werden gepflegt (Midlao-Umzug, Frauentragen), neue Bräuche entstehen (Friedenslicht aus Bethlehem), hohes musikalisches Niveau prägt die zahlreichen Adventveranstaltungen. Bildquelle: ORF

