Folge 460: Advent im Hoamatland
32 Min.Folge vom 18.12.2025
Eine Dokumentation über oö.Adventbrauchtums in der Zeit zwischen den Jahren, wie die Wochen der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest früher genannt wurden: Alte, fast vergessene Traditionen werden gepflegt (Midlao-Umzug, Frauentragen), neue Bräuche entstehen (Friedenslicht aus Bethlehem), hohes musikalisches Niveau prägt die zahlreichen Adventveranstaltungen. Bildquelle: ORF
Unser Österreich
Altersfreigabe:
0