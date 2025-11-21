Unser Österreich: Die Fülle des Lebens - Das Geheimnis der MagerwiesenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 448: Unser Österreich: Die Fülle des Lebens - Das Geheimnis der Magerwiesen
Magerwiesen sind ungedüngte Grünflächen, die auch die Regenwälder Europas genannt werden. In ihnen explodiert die Fülle des Lebens, an die hundert Arten - Pflanzen und Tiere - pro Quadratmeter! Auf einem Stück alpiner Magerwiese ebenso wie in den Tropen. Bei uns aber eben nur ín kleinerem Maßstab, sodass wir daran vorüber gehen ohne diesen Reichtum und die Schönheit zu bemerken. Orchideen, Blüten, die Vanilleduft verströmen, Spinnen, die wie Chamälions ihre Farbe wechseln, die spanische Fliege, kanibalistische Insekten - ein fantastischer Mikrokosmos, der bedroht ist: durch Überdüngung, intensive Landwirtschaft und Verwaldung. Seit 2007 gibt es in Österreich das Biodiversitätsmonitoring, ein Projekt, das helfen soll, die Artenvielfalt zu erhalten. Bauern und Bäuerinnen dokumentieren Pflanzen und Tiere und verpflichten sich, deren Überleben zu garantieren. Das bringt kurzfristig für den Einzelnen keinen finanziellen Gewinn, langfristig aber einen großen Beitrag zum Genpool, dessen mögliche Nutzung für den Menschen noch gar nicht in allen Facetten bekannt ist. Gestaltung: Gabi Reuther Bildquelle: APA-Images / ChromOrange / Elke Münzel
