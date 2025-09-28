Unser Österreich: Vogelparadies Weidmoos - Neues Leben für eine Salzburger TorfwüsteJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 435: Unser Österreich: Vogelparadies Weidmoos - Neues Leben für eine Salzburger Torfwüste
Das "Vogelparadies Weidmoos" liegt 20 Kilometer nördlich der Stadt Salzburg im Flachgau nahe der Grenze zu Oberösterreich. Das 140 Hektar große Gebiet zählt heute zu Österreichs spektakulärsten Naturschutzprojekten. Ornithologen haben im Weidmoos mittlerweile bereits 150 Vogelarten dokumentiert. Aushängeschild des Projektes ist das weißsternige Blaukehlchen mit 30 Brutpaaren. Dazu kommen seltene Pflanzen wie Wiesenorchideen, Teufelskralle, Wollgras oder Sonnentau. In dem Film "Vogelparadies Weidmoos" werden in beeindruckenden Bildern von Kameramann Franz Schwaighofer sowohl die Entstehung als auch die Artenvielfalt und das "Habitatmanagment" in dieser ehemaligen Industriebrache in verschiedenen Jahreszeiten gezeigt. Gestaltung: Hannelore Hopfer Kamera: Franz Schwaighofer Cutter: Claudia Nessizius Bildquelle: ORF/Landestudio Salzburg/Hannelore Hopfer
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick