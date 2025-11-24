Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Winter-Wildnis - Überleben in Kälte und Schnee

ORF IIIStaffel 1Folge 451vom 24.11.2025
22 Min.Folge vom 24.11.2025

Der moderne Stadtmensch denkt kaum noch darüber nach, was es bedeutet, Kälte und Schnee wirklich aushalten zu müssen. Für Wildtiere ist das jedes Jahr eine Herausforderung: Wie überstehen sie die Frostmonate? Die „Erlebnis Österreich“-Produktion des ORF Landesstudios Niederösterreich beleuchtet die faszinierenden Taktiken, mit denen Tiere den Winter meistern – von perfekter Tarnung über raffinierte Anpassungen bis hin zum Winterschlaf. Bildquelle: Bildquelle: ORF/Power of Earth

