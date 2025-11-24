Unser Österreich: Winter-Wildnis - Überleben in Kälte und SchneeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 451: Unser Österreich: Winter-Wildnis - Überleben in Kälte und Schnee
22 Min.Folge vom 24.11.2025
Der moderne Stadtmensch denkt kaum noch darüber nach, was es bedeutet, Kälte und Schnee wirklich aushalten zu müssen. Für Wildtiere ist das jedes Jahr eine Herausforderung: Wie überstehen sie die Frostmonate? Die „Erlebnis Österreich“-Produktion des ORF Landesstudios Niederösterreich beleuchtet die faszinierenden Taktiken, mit denen Tiere den Winter meistern – von perfekter Tarnung über raffinierte Anpassungen bis hin zum Winterschlaf. Bildquelle: Bildquelle: ORF/Power of Earth
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0