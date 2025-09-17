Unser Österreich: Walserherbst - Das steilste Festival in den BergenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 432: Unser Österreich: Walserherbst - Das steilste Festival in den Bergen
Alle zwei Jahre strömen Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Welt ins Große Walsertal in Vorarlberg zu einem Festival, das einzig ist in seiner Art. Das liegt nicht nur an den steilen Hängen des Tals, wo Wanderungen in Konzert oder Performance enden. Steil ansteigend ist auch die aktive Teilnahme der Menschen aus dem Tal. Zusammen mit den BesucherInnen erkunden sie den Reiz, die Tradition, die Wucht des Walserischen. Dabei blicken sie ganz gern über den Tellerrand, halten Augen, Ohren und Herz offen für Neues. "Weitsicht" lautet das Motto. Das Programm umfasst Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen, aber auch eigens kreierte Formate wie die Musikwerkstatt "Radix" oder den Klangteppich, den die Künstlergruppe "AO&" zusammen mit Besucherinnen und Besuchern und Älplern aus dem Sound des Tals webt. Bildquelle: ORF/ORF-Vorarlberg
