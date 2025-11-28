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Unser Österreich

Unser Österreich: Eisige Welten - Gletscher in Österreich

ORF IIIStaffel 1Folge 452vom 28.11.2025
Unser Österreich: Eisige Welten - Gletscher in Österreich

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Folge 452: Unser Österreich: Eisige Welten - Gletscher in Österreich

45 Min.Folge vom 28.11.2025

In früheren Zeiten noch voller Schrecken, gewannen die Gletscher im letzten Jahrhundert an Anziehung. Sie wurden gemalt, erobert, bestiegen und zur Touristenattraktion. Die Gletscher haben für die Alpenbewohner etwas Mythisches, aber auch etwas Identität stiftendes. Ziehen sich die Gletscher zurück, bleibt eine Steinwüste übrig, die zuerst zusammenfällt, dann aber auch rasch von Fauna und Flora zurückerobert wird. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol

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