Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner KunstwerkeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 457: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke
44 Min.Folge vom 15.12.2025
Krippen haben nicht nur zu Weihnachten Saison. Vorarlberger Krippenbauer fertigen das ganze Jahr über verschiedenste Modelle an - von Heimatkrippen bis zu Ausführungen im orientalischen Stil. Materialien wie Wurzeln, Moos oder Flechten und selbst geschnitzte Figuren aus Zirbenholz geben den Krippen eine sehr persönliche Note. Zur Dokumentation dieser Tradition haben Krippenbauvereine für das Vorarlberg Museum 20 Weihnachtskrippen angefertigt. Eine Dokumentation von Marion Flatz-Mäser Boldquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0