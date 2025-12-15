Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

ORF IIIStaffel 1Folge 457vom 15.12.2025
Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner KunstwerkeJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 457: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

44 Min.Folge vom 15.12.2025

Krippen haben nicht nur zu Weihnachten Saison. Vorarlberger Krippenbauer fertigen das ganze Jahr über verschiedenste Modelle an - von Heimatkrippen bis zu Ausführungen im orientalischen Stil. Materialien wie Wurzeln, Moos oder Flechten und selbst geschnitzte Figuren aus Zirbenholz geben den Krippen eine sehr persönliche Note. Zur Dokumentation dieser Tradition haben Krippenbauvereine für das Vorarlberg Museum 20 Weihnachtskrippen angefertigt. Eine Dokumentation von Marion Flatz-Mäser Boldquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen