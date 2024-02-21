Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 198vom 21.02.2024
26 Min.Folge vom 21.02.2024

Was wäre Österreich ohne seine Kunstschätze, die Burgen, alten Gemälde, vergoldete Kostbarkeiten, Fresken oder Oldtimer? Und was wären diese Schätze ohne die Menschen, die helfen sie zu bewahren? Gute Restauratorinnen und Restauratoren versuchen möglichst viel von einem Original zu erhalten. Es sind Menschen, die viel Geduld und Liebe zum Handwerk haben. Was reizt sie an ihrem Job, was treibt sie an? Die Dokumentation gewährt unter anderem einen Einblick in die Restaurierungswerkstatt des Fürsten von Liechtenstein in Wien, in die eines Rolls-Royce-, eines Uhren-Restaurators sowie einer Metallrestauratorin. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

