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Unser Österreich
Folge 216: Unser Österreich: Das Land blüht auf - Natur in Salzburgs Gartenparadiesen
Garten ist mehr als nur geliebtes Hobby und entspannende Freizeitmöglichkeit. Garten ist auch Quelle der Artenvielfalt für Insekten und Pflanzen sowie für gesunden Boden, wenn naturnah gegartelt wird – und das ist im Trend. Die Erkenntnis ist nicht neu, denn bereits Charles Darwin (1809-18882) hat festgestellt: „Alles was gegen die Natur ist, hat auf die Dauer keinen Bestand“. So darf heute in immer mehr Gartenparadiesen die Natur wieder Einzug halten, denn Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer sowie Gemeinden denken um. Das ist allerdings ein nicht immer ganz einfaches Unterfangen, denn das, was unsere Spezies als Unordnung empfindet, ist eine grüne Oase für Flora und Fauna. Daher werden in Salzburg Projekte im privaten und öffentlichen Raum, wie Schulen, Plätzen oder auf Firmengrundstücken beraten und ausgezeichnet, um dieses Engagement gebührend zu würdigen. Das Ergebnis – neue artenreiche, kleinere und größere Paradiese für Menschen, Tiere, Pflanzen und Insekten. Ein Erlebnis Österreich auf Entdeckungsreise in Salzburgs öffentlichen und privaten Gartenparadiesen. Foto: ORF/ORF-Salzburg
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