Unser Österreich: Genuss-Standln und Linzer Szenetreff - 70 Jahre SüdbahnhofmarktJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 230: Unser Österreich: Genuss-Standln und Linzer Szenetreff - 70 Jahre Südbahnhofmarkt
Wenn man vom Linzer Südbanhofmarkt hört, denken viele zuerst an Gemüse-Standler und Einkauf, an "Genuss-Standln". Aber er ist viel mehr als ein Nahversorger, er ist ein Naherholungsgebiet, bietet Gastronomie und Kulinarik und ist jede Woche auch ein "Szenetreff". Derzeit befindet sich der Markt im Umbruch. Neben alten, eingesessenen Marktfahrern und Kojenbetreibern drängen "junge Wilde" nach. Es geht um neue Konzepte und Öffnungszeiten und die Weitergabe der Kojen. Gestalter Markus Fischer hat verschiedene Marktfahrer begleitet, das Treiben am Markt beobachtet und ist auch mit den Erzeugern zu ihren Produktionsstätten gefahren. Das "Erlebnis Österreich" aus dem ORF-Landesstudio Oberösterreich zeigt den kulinarischen Kosmos mit seinen verschiedene Kojen Betreibern und Marktfahrern. Bildquelle: ORF/ORF-OÖ
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick