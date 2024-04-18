Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Harald Krassnitzer und das Leben mit der Natur

ORF IIIStaffel 1Folge 232vom 18.04.2024
24 Min.Folge vom 18.04.2024

Die weltweite Bewegung Slow Food setzt sich für eine lebendige und nachhaltige Esskultur ein. Diese Philosophie wurde in den Tälern Kärntens seit jeher gelebt und wird nun durch kraftvolle Slow Food Initiativen im ganzen Land weiterentwickelt. Die Wertschätzung naturbelassener Lebensmittel aus regionaler handwerklicher Produktion führt zu neuen Wegen der Nachhaltigkeit und des bewussten Genusses.

