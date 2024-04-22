Unser Österreich: Weg in die Stille - Zu Fuß durch die Pfunderer BergeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 237: Unser Österreich: Weg in die Stille - Zu Fuß durch die Pfunderer Berge
Die Pfunderer Berge zählen zu den unberührtesten Naturlandschaften der Ostalpen. Auf abgelegene Almen und Berghütten am Fuße der 3000er-Gipfel kommt es zu spannenden Begegnungen mit Menschen, die der rauhen Natur trotzen. Zwischen den Städten Sterzing im Westen und Bruneck im Osten erstrecken sich die Pfunderer Berge. Wer auf dem Pfunderer Höhenweg unterwegs ist, begibt sich auf eine Reise in die Stille. Die Begegnungen mit Menschen sind selten und doch offenbaren sich spannende Geschichten: Ob ein Banker, der im Sommer zum Senner wird, oder eine Klosterfrau, die im Ordensgewand über Stock und Stein wandert - in der Abgeschiedenheit der Pfunderer Berge, sind das kleine Überraschungen, die tiefe Einblicke in eine andere Lebensart gewähren. Das "Erlebnis Österreich", gestaltet von Martina Juda, präsentiert die Pfunderer Berge, ihre Almen und Hütten, mit kleinen Geheimnissen und interessanten Begegnungen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick