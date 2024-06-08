Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese ORF-III-Neuproduktion widmet sich der Liebe zu den Bergen: Warum wollen zieht es immer mehr Menschen in die Natur und auf die Berge? Wer sind diese anonymen Helden, die Wanderwege kennzeichnen und Schutzhütten betreuen, damit unser Bergerlebnis einmalig wird? Berge erfahren eine Renaissance, ob als Ort der Erholung, um Abstand vom Alltag zu bekommen oder als sportliche Herausforderung mit Gipfelsieg. Hinter den Kulissen schaffen die Mitglieder der Alpenvereine wichtige Rahmenbedingungen für eine alpine Infrastruktur, die das Erlebnis auf den Bergen, ob am Klettersteig oder auf längeren Touren erst möglich machen. Ein „Land der Berge“ über Sehnsuchtsorte jenseits der Baumgrenze, aber auch die Eigenverantwortung im Gebirge und damit verbunden Herausforderungen. Bildquelle: ORF/ORF III/Andrea Eidenhammer

