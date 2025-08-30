Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, Die Sonnenberge NiederösterreichsJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 427: Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, Die Sonnenberge Niederösterreichs
Schneebedeckte Gipfel, dichte Wälder und ungezähmte Gewässer - nur 50 Kilometer von der Großstadt Wien entfernt, hat sich eine eindrucksvolle Wildnis erhalten. Das lockt auch Ski-Legende und Naturliebhaber Hermann Maier an. Der Salzburger erkundet die Hohe Wand, Schneeberg und Ötscher. Auf seiner Spurensuche entdeckt er seltene Tierarten, wie Schwarzstörche, oder den bedrohten Fischotter. Er beobachtet Habichtskäuze und unterschiedliche Fledermausarten. Zu seiner Überraschung trifft der Salzburger Sportler sogar auf ein starkes Stück Alpen und erfährt, dass nicht in seiner Heimat oder in Tirol die Wiege des alpinen Skilaufs liegt, sondern in Niederösterreich. In einzigartigen Aufnahmen zeigt diese Universum-Folge, dass die Sonnenberge Niederösterreichs, trotz der Nähe zu Wien und der zahllosen Besucher, einzigartige Naturparadiese geblieben sind. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Christoph Prochazka
