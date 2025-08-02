Unser Österreich: Sepp und Helli - Die Forchers ganz persönlichJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 426: Unser Österreich: Sepp und Helli - Die Forchers ganz persönlich
2020 – ein Jubiläumsjahr für die Forchers: Im Frühjahr wurde die 200. Ausgabe der Sendung „Klingendes Österreich“ ausgestrahlt, Helli feierte im Mai ihren 90. Geburtstag, am 17. Dezember wird Sepp Forcher 90 Jahre alt. „Klingendes Österreich“-Regisseurin Elisabeth Eisner hat mit dem steirischen Produktionsteam in den letzten zehn Jahren Gelegenheiten genutzt, das Ehepaar in verschiedenen Situationen bei einem Gespräch miteinander zu filmen. Sie reden über ihr Kennenlernen, über das Bergsteigen und ihre Hochzeit. Ihre gemeinsamen Interessen, wie die Liebe zu Steinen und die Berührung von klassischer Musik sind genauso Inhalte wie Religion und Glaube oder auch Essen und Trinken. Die Gespräche lassen die TV-Zuseher/innen auch daran teilhaben, wie sich Ansichten und Einsichten über die Jahre gewandelt haben. Fest verankert sind aber die immer gleichbleibende Zuneigung und Wertschätzung der beiden 90-Jährigen. Umrahmt von Landschaftsaufnahmen sowie klassischer Musik und Volksmusik zeigt der Film einen sehr persönlichen Einblick in Themen, die Helli und Sepp bewegen. Regie führt Elisabeth Eisner. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Wieser Anton
