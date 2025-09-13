Unser Österreich: Almleben am Salzburger UntersbergJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 257: Unser Österreich: Almleben am Salzburger Untersberg
Der Untersberg – der wohl sagenumwobenste Berg der österreichischen Alpen – ist das markanteste Bergmassiv im Salzburger Becken. Er ist der Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, das Naherholungsgebiet der SalzburgerInnen und was weniger bekannt ist: Heimat für eine Almwirtschaft, die nach über 60 Jahren wieder belebt wurde. Die Vierkaseralm wurde ursprünglich von vier Bauern auf der Salzburger Seite des Untersberges bewirtschaftet. Davon zeugen heute nur noch Reste der Grundmauern, der Zahn der Zeit hat an ihr genagt. Für den 30-jährigen Sebastian Feldbacher, dem jungen „Weissbachbauern“ aus Großgmain, ist der Anblick der Ruinen des alten Kasers ein emotionaler Moment. Er fasst den Entschluss, die alte Familientradition wieder aufleben zu lassen. Unterstützt wird er vom Grundbesitzer Maximilian Mayr-Melnhof, der sich auch dafür ausspricht der Verbuschung entgegenzuwirken, um somit nicht nur für das Almvieh, sondern auch für das Wild mehr Weidefläche anzubieten – neuen Pflanzen eine Chance zu geben und die Artenvielfalt zu begünstigen. Bildquelle: ORF/Ludwig Valenta
