Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Almleben am Salzburger Untersberg

ORF IIIStaffel 1Folge 257vom 13.09.2025
Unser Österreich: Almleben am Salzburger Untersberg

Unser Österreich: Almleben am Salzburger UntersbergJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 257: Unser Österreich: Almleben am Salzburger Untersberg

46 Min.Folge vom 13.09.2025

Der Untersberg – der wohl sagenumwobenste Berg der österreichischen Alpen – ist das markanteste Bergmassiv im Salzburger Becken. Er ist der Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten, das Naherholungsgebiet der SalzburgerInnen und was weniger bekannt ist: Heimat für eine Almwirtschaft, die nach über 60 Jahren wieder belebt wurde. Die Vierkaseralm wurde ursprünglich von vier Bauern auf der Salzburger Seite des Untersberges bewirtschaftet. Davon zeugen heute nur noch Reste der Grundmauern, der Zahn der Zeit hat an ihr genagt. Für den 30-jährigen Sebastian Feldbacher, dem jungen „Weissbachbauern“ aus Großgmain, ist der Anblick der Ruinen des alten Kasers ein emotionaler Moment. Er fasst den Entschluss, die alte Familientradition wieder aufleben zu lassen. Unterstützt wird er vom Grundbesitzer Maximilian Mayr-Melnhof, der sich auch dafür ausspricht der Verbuschung entgegenzuwirken, um somit nicht nur für das Almvieh, sondern auch für das Wild mehr Weidefläche anzubieten – neuen Pflanzen eine Chance zu geben und die Artenvielfalt zu begünstigen. Bildquelle: ORF/Ludwig Valenta

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen