Unser Österreich: Über den Dingen - Die Welt der Hüttenwirte
Unser Österreich
Folge 258: Unser Österreich: Über den Dingen - Die Welt der Hüttenwirte
27 Min.Folge vom 09.06.2024
Sie arbeiten dort, wo andere Urlaub machen. Hoch oben, oft ohne Straßenverbindung, manche unter sehr schwierigen Bedingungen, was Wasser- oder Stromversorgung anlangt. Und dennoch sind sie Wirte aus Leidenschaft. "Du musst einen eigenen Vogel haben", sagt Harry Höll, Hüttenwirt am Prielschutzhaus, über seinen Beruf. Für Wolfgang Peböck, Wirt auf der Dümlerhütte, ist es "ein beinharter Gastronomiejob in alpiner Lage". Trotzdem würden sie ihren Arbeitsplatz mit keinem tauschen - für sie ist es ein Traumjob.
Unser Österreich
