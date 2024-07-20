Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Das Unternehmen Salzburger Festspiele

ORF IIIStaffel 1Folge 271vom 20.07.2024
Unser Österreich: Das Unternehmen Salzburger Festspiele

25 Min.Folge vom 20.07.2024

Die Salzburger Festspiele gelten als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst. Alljährlich mehr als 200 Veranstaltungen werden in den sechs Festspielwochen von mehr als 250.000 Gästen besucht. Diese TV-Dokumentation geht der Frage nach wie das Unternehmen Salzburger Festspiele funktioniert. Sie stellt Menschen in den verschiedensten Berufsgruppen vor, die nicht vor dem Vorhang stehen und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens Salzburger Festspiele beitragen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

ORF III
