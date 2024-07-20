Unser Österreich: Das Unternehmen Salzburger FestspieleJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 271: Unser Österreich: Das Unternehmen Salzburger Festspiele
25 Min.Folge vom 20.07.2024
Die Salzburger Festspiele gelten als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst. Alljährlich mehr als 200 Veranstaltungen werden in den sechs Festspielwochen von mehr als 250.000 Gästen besucht. Diese TV-Dokumentation geht der Frage nach wie das Unternehmen Salzburger Festspiele funktioniert. Sie stellt Menschen in den verschiedensten Berufsgruppen vor, die nicht vor dem Vorhang stehen und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens Salzburger Festspiele beitragen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0