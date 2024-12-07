Unser Österreich: Die neuen Alten - Rettung gefährdeter HaustierrassenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 318: Unser Österreich: Die neuen Alten - Rettung gefährdeter Haustierrassen
24 Min.Folge vom 07.12.2024
Im Bundesland Salzburg haben sich zahlreiche ambitionierte Bauern dem Erhalt und der Zucht gefährdeter Haustierrassen verschrieben. Es geht um Jochberger Hummeln, Pustertaler Sprintzen, Brillenschafe, Pfauenziegen oder Turopolje-Schweine. Sie sollen für die österreichische Rassenvielfalt und den genetischen Pool erhalten werden. Diese Nutztiere liefern qualitativ hochwertiges Fleisch, sind aber für Großbauern wenig interessant, weil sie viel langsamer wachsen und nur in extensiver Landwirtschaft gehalten werden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
