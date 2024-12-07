Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Die neuen Alten - Rettung gefährdeter Haustierrassen

ORF IIIStaffel 1Folge 318vom 07.12.2024
24 Min.Folge vom 07.12.2024

Im Bundesland Salzburg haben sich zahlreiche ambitionierte Bauern dem Erhalt und der Zucht gefährdeter Haustierrassen verschrieben. Es geht um Jochberger Hummeln, Pustertaler Sprintzen, Brillenschafe, Pfauenziegen oder Turopolje-Schweine. Sie sollen für die österreichische Rassenvielfalt und den genetischen Pool erhalten werden. Diese Nutztiere liefern qualitativ hochwertiges Fleisch, sind aber für Großbauern wenig interessant, weil sie viel langsamer wachsen und nur in extensiver Landwirtschaft gehalten werden. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

