Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner KunstwerkeJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 322: Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke
44 Min.Folge vom 14.12.2024
Krippen haben nicht nur zu Weihnachten Saison. Vorarlberger Krippenbauer fertigen das ganze Jahr über verschiedenste Modelle an – von Heimatkrippen bis zu Ausführungen im orientalischen Stil. Materialien wie Wurzeln, Moos oder Flechten und selbst geschnitzte Figuren aus Zirbenholz geben den Krippen eine sehr persönliche Note. Zur Dokumentation dieser Tradition haben Krippenbauvereine für das Vorarlberg Museum 20 Weihnachtskrippen angefertigt. Jede Krippe ist einzigartig und erzählt ihre eigene Geschichte. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Unser Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0