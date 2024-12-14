Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

ORF IIIStaffel 1Folge 322vom 14.12.2024
Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner KunstwerkeJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 322: Unser Österreich: Vorarlberger Weihnachtskrippen - Von der Entstehung kleiner Kunstwerke

44 Min.Folge vom 14.12.2024

Krippen haben nicht nur zu Weihnachten Saison. Vorarlberger Krippenbauer fertigen das ganze Jahr über verschiedenste Modelle an – von Heimatkrippen bis zu Ausführungen im orientalischen Stil. Materialien wie Wurzeln, Moos oder Flechten und selbst geschnitzte Figuren aus Zirbenholz geben den Krippen eine sehr persönliche Note. Zur Dokumentation dieser Tradition haben Krippenbauvereine für das Vorarlberg Museum 20 Weihnachtskrippen angefertigt. Jede Krippe ist einzigartig und erzählt ihre eigene Geschichte. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen