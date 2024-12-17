Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Adventland Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 329vom 17.12.2024
Unser Österreich: Adventland Salzburg

Unser Österreich: Adventland SalzburgJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 329: Unser Österreich: Adventland Salzburg

24 Min.Folge vom 17.12.2024

Zu echter Berühmtheit – nicht nur in Österreich – haben es die vielen Christkindlmärkte in Salzburg gebracht. Die Besucherzahlen, wie sie auf den Salzburger Adventmärkten gezählt werden, dürften jeden anderen Veranstalter vor Neid erblassen lassen. Die TV-Dokumentation „Adventland Salzburg“ gibt einen Überblick über das Adventgeschehen in Stadt und Land und geht dem Phänomen der großen Sehnsucht der Besucher nach vorweihnachtlicher Stimmung nach. Bildquelle: ORF/ORF-S

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen