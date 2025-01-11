Unser Österreich: Winteridylle in Vorarlberg: Auf Skiern über Berg und TalJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 343: Unser Österreich: Winteridylle in Vorarlberg: Auf Skiern über Berg und Tal
23 Min.Folge vom 11.01.2025
Vom Kleinwalsertal im Norden bis ins Montafon im Süden: Ein Kamerateam hat eine sportliche Gruppe bei ihrer Skitour quer durch Vorarlberg begleitet. Es geht durch Skigebiete und freies Gelände, von einer Kulturregion in die nächste. Es ist eine Kombination aus Skifahren, Tourengehen und Freeriding. Jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Abend eine neue Geschichte. Bildquelle: ORF/ORF-V
Unser Österreich
