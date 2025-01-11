Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 343vom 11.01.2025
23 Min.Folge vom 11.01.2025

Vom Kleinwalsertal im Norden bis ins Montafon im Süden: Ein Kamerateam hat eine sportliche Gruppe bei ihrer Skitour quer durch Vorarlberg begleitet. Es geht durch Skigebiete und freies Gelände, von einer Kulturregion in die nächste. Es ist eine Kombination aus Skifahren, Tourengehen und Freeriding. Jeden Tag eine neue Herausforderung, jeden Abend eine neue Geschichte. Bildquelle: ORF/ORF-V

