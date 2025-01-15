Unser Österreich: Kein Winter ohne Schnee - Zukunft des WintertourismusJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 348: Unser Österreich: Kein Winter ohne Schnee - Zukunft des Wintertourismus
Der Erfolg der gesamten Salzburger Tourismusbranche hängt stark vom Winter ab. Mehr als 14 Millionen Nächtigungen in der vergangenen Wintersaison sprechen eine deutliche Sprache, zumal 90 Prozent aller Winterurlauber vor allem zum Skifahren in die heimische Gebirgswelt kommen. Aber wie geht es weiter? Klimatische und gesellschaftliche Veränderungen sind für die Touristiker eine große Herausforderung. Bei den Skifahrern bricht eine ganze Generation weg, es fehlt an Nachwuchs. Immer mehr wollen oder können sich den Wintersport nicht mehr leisten. Wie wird dieser Entwicklung gegengesteuert? Schneearme und milde Winter sind keine Seltenheit mehr. Wie geht die Tourismusbranche damit um? Diesen dringenden Fragen eines für Salzburg sehr wichtigen Wirtschaftszweigs geht dieses Österreich Bild nach. Eine Dokumentation von Reinhard Grabher aus dem Landesstudio Salzburg.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick