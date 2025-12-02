Unser Österreich: Zipflbob und Klumper - von Bobstars und AlpenhockernJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 351: Unser Österreich: Zipflbob und Klumper - von Bobstars und Alpenhockern
26 Min.Folge vom 02.12.2025
Coole Sprünge, heiße Kämpfe und Topgeschwindigkeiten jenseits von Tempolimits. Nur wenige Zentimeter zwischen Hinterteil und Schneedecke rasen die Zipflbob-Fahrer auf Skipisten dahin. Auf über 150 km/h liegt der Geschwindigkeits-Weltrekord mit dem Zipflbob. Der kleine Plastik-Skibob mit Stil wurde so wie seine "Schwester aus Holz", die Klumper, bereits vor Jahrzehnten erfunden. Jetzt haben die jungen Wilden diese exotischen Sportgeräte wiederentdeckt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol
