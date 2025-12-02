Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Zipflbob und Klumper - von Bobstars und Alpenhockern

ORF IIIStaffel 1Folge 351vom 02.12.2025
26 Min.Folge vom 02.12.2025

Coole Sprünge, heiße Kämpfe und Topgeschwindigkeiten jenseits von Tempolimits. Nur wenige Zentimeter zwischen Hinterteil und Schneedecke rasen die Zipflbob-Fahrer auf Skipisten dahin. Auf über 150 km/h liegt der Geschwindigkeits-Weltrekord mit dem Zipflbob. Der kleine Plastik-Skibob mit Stil wurde so wie seine "Schwester aus Holz", die Klumper, bereits vor Jahrzehnten erfunden. Jetzt haben die jungen Wilden diese exotischen Sportgeräte wiederentdeckt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Tirol

