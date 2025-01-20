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Unser Österreich

Unser Österreich: Vom Traum ein Skistar zu werden

ORF IIIStaffel 1Folge 352vom 20.01.2025
Unser Österreich: Vom Traum ein Skistar zu werden

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Folge 352: Unser Österreich: Vom Traum ein Skistar zu werden

26 Min.Folge vom 20.01.2025

Vom Traum ein Skistar zu werden – Steirische Nachwuchsrennläufer auf dem langen Weg zum großen Ziel. Ein international gefeierter Skistar wie Marcel Hirscher, Benni Raich, Marlies Schild oder Hermann Maier zu werden. Davon träumen in Österreich tausende Kinder und Jugendliche.Um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, nehmen die hoffnungsfrohen Nachwuchsläufer und oft auch ihre Eltern immense Entbehrungen auf sich. Die Dokumentation „Vom Traum ein Skistar zu werden“, blickt hinter die Kulissen der Nachwuchsarbeit im Steirischen Skiverband und begleitet Kinder, Schüler und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren in ihrem beinharten Trainings- und Rennalltag. Regisseur Gernot Lercher besucht aber auch ehrgeizige Eltern, die ihre Kinder selbst trainieren und über Jahre zehntausende Euro in eine mögliche Skikarriere des Sprösslings investieren. Der Film zeigt Glücksmomente von Siegern, aber auch Pechsträhnen von Verletzten, die schon in jungen Jahren um den Anschluss kämpfen müssen. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Gernot Lercher Regie Gernot Lercher Kamera Walter Schöggl

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