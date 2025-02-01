Unser Österreich: Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen TauernJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 359: Unser Österreich: Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen Tauern
46 Min.Folge vom 01.02.2025
Hermann Maier nimmt sich nach dem Ende seiner glanzvollen Karriere Zeit, die Natur seiner Heimat Österreich zu erforschen. Dabei macht er spektakuläre Beobachtungen in der Tierwelt und trifft jene Menschen, die sich dem Schutz und der Bewahrung einzigartiger Naturlandschaften verschrieben haben. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner
Unser Österreich
