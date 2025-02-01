Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich: Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen Tauern

ORF IIIStaffel 1Folge 359vom 01.02.2025
46 Min.Folge vom 01.02.2025

Hermann Maier nimmt sich nach dem Ende seiner glanzvollen Karriere Zeit, die Natur seiner Heimat Österreich zu erforschen. Dabei macht er spektakuläre Beobachtungen in der Tierwelt und trifft jene Menschen, die sich dem Schutz und der Bewahrung einzigartiger Naturlandschaften verschrieben haben. Bildquelle: ORF/ORF/Günther Pichlkostner

