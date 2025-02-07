Unser Österreich: Die Faszination der EisriesenJetzt kostenlos streamen
Folge 361: Unser Österreich: Die Faszination der Eisriesen
24 Min.Folge vom 07.02.2025
Die Eisriesenwelt im Tennengebirge ist die größte Eishöhle der Welt und ein faszinierendes Forschungsobjekt. In der Dokumentation begleiten Wissenschaftler ihre Untersuchungen, etwa zur Eistemperatur und den mysteriösen Bärenknochen. Kameramann Alexander Proschek dokumentiert auch eine Expedition in einen neu entdeckten Teil der Höhle, der möglicherweise einen neuen Ausgang verbirgt. Bildquelle: ORF/ORF Salzburg/Kurt Lindner Gestaltung: Viola Wörter Kamera: Alexander Proschek
