Unser Österreich: Der Wolf kommt zurückJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 364: Unser Österreich: Der Wolf kommt zurück
24 Min.Folge vom 11.02.2025
Ehemalige Beutegreifer wie Wölfe kehren in unsere Wälder zurück. Während sie bei Naturschutzorganisationen höchst willkommen sind, ist die Landwirtschaft alles andere als begeistert darüber. In einigen Tälern ist es bereits heuer soweit, dass manche Almen nicht mehr bewirtschaftet werden, weil im Vorjahr so viele Schafe gerissen wurden, die dem Wolf zugeordnet werden. In Deutschland und der Schweiz gibt es in bereits Nachtwachen gegen Wölfe, um die Schafe zu schützen und auch bei uns haben sich etliche Expertenrunden gegründet, um Lösungen für das „Problem Wolf“ zu finden. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg
