Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heute
Unser Österreich
Folge 368: Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heute
25 Min.Folge vom 17.02.2025
Das Großarltal im Land Salzburg wurde heuer als die touristisch erfolgreichste Alpenregion Österreichs ausgezeichnet. Lange Zeit galt es als das kinderreichste Tal Österreichs. Sieben Kinder pro Familie waren in den Vierziger-Jahren die Norm, in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren gab es immer noch viele Familien mit mehr als zehn Kindern. In diesem Österreich-Bild wird mit historischem Filmmaterial und Interviews von heute gezeigt, wie sich der Kinderreichtum im Großarltal entwickelt hat. Gestaltung: Hannelore Hopfer Kamera: Felix Bauer Cutter: Claudia Nessizius Bildquelle: ORF/Landestudio Salzburg/Hannelore Hopfer
