Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heute

ORF IIIStaffel 1Folge 368vom 17.02.2025
Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heute

Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heuteJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 368: Unser Österreich: Tal der Kinder - Kinderreiche Familien im Großarltal - gestern und heute

25 Min.Folge vom 17.02.2025

Das Großarltal im Land Salzburg wurde heuer als die touristisch erfolgreichste Alpenregion Österreichs ausgezeichnet. Lange Zeit galt es als das kinderreichste Tal Österreichs. Sieben Kinder pro Familie waren in den Vierziger-Jahren die Norm, in den Fünfziger- und Sechziger-Jahren gab es immer noch viele Familien mit mehr als zehn Kindern. In diesem Österreich-Bild wird mit historischem Filmmaterial und Interviews von heute gezeigt, wie sich der Kinderreichtum im Großarltal entwickelt hat. Gestaltung: Hannelore Hopfer Kamera: Felix Bauer Cutter: Claudia Nessizius Bildquelle: ORF/Landestudio Salzburg/Hannelore Hopfer

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen