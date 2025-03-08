Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde Kaiserinnen

ORF IIIStaffel 1Folge 377vom 08.03.2025
Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde Kaiserinnen

Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde KaiserinnenJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 377: Unser Österreich: Der Wilde Kaiser und wilde Kaiserinnen

44 Min.Folge vom 08.03.2025

Frauen sind am Berg nicht mehr wegzudenken, sei es im Bergsport, beim Schifahren oder als Bergbäuerinnen und Hüttenwirtinnen. Das Hans Berger Haus im Kaisertal bei Kufstein zählt zu den beliebtesten Berghütten in Österreich. Betrieben wird das Hans Berger Haus von Silvia Huber. Seit Jahren bemüht sich die gelernte Touristikerin und Bergwanderführerin Silvia Huber mehr Frauen in die Berge zu bringen. Bei der Auswahl ihres Teams ist ihr das längst gelungen. Die Frauen am Hans Berger Haus haben die Berghosen selber an, anstatt sie nur zu waschen. Bildquelle: ORF/PRE-TV/Peter Beringer

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen