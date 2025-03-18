Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: My home is my garden. Steirische Gartenparadiese

ORF IIIStaffel 1Folge 382vom 18.03.2025
Unser Österreich: My home is my garden. Steirische Gartenparadiese

Unser Österreich

Folge 382: Unser Österreich: My home is my garden. Steirische Gartenparadiese

53 Min.Folge vom 18.03.2025

Es grünt so grün, wenn Steirer pflanzen, düngen, mulchen, säen und jäten – es sind wahre Paradiese, die sich Hobbygärtner über die Jahre geschaffen haben – grüne Oasen der Ruhe und Entspannung aber auch besondere Rückzugsorte, in denen unscheinbare Raritäten die schönsten Blüten hervorbringen. Schon immer hat es der Mensch verstanden, sich mit Pflanzen seinen unmittelbaren Lebensraum auf besondere Weise zu gestalten. Und weil die bunte Vielfalt auch stets dem Wandel der Jahreszeiten unterliegt, erfreuen Gärten ihre Besitzer immer wieder aufs Neue. Hinter Hecken und Zäunen verbergen sich nicht selten wahre Gartenparadiese. Bildquelle: ORF/Landesstudio Steiermark/Eva Kotzmuth

