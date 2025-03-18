Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 384: Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in Niederösterreich
Ein kleines Paradies im Alltag, ein Rückzugs- und Erholungsort, ein Symbol für Lebensqualität: Das alles kann der eigene Garten für seine Besitzer sein. Darüber hinaus sind Gärten auch ideal, um Obst, Gemüse und Kräuter aus eigenem Anbau zu ernten. Sabine Daxberger macht sich auf eine filmische Reise in die Geschichte der Gartenkultur. Ausgangspunkt ist der Weinviertler Bauerngarten der Familie Eisner in Röhrabrunn: Ein Schaugarten, der im Rahmen der Aktion „Natur im Garten“ von Interessierten besichtigt werden kann – mit Sommerhäuschen und Teich, jeder Menge Stauden und Blumen. Einige Hühner, Obstbäume, Gemüse- und Kräuterbeete ergänzen die Gartenvielfalt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/Broidl/Alexander Haiden
