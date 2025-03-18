Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in Niederösterreich

ORF IIIStaffel 1Folge 384vom 18.03.2025
Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in Niederösterreich

Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in NiederösterreichJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 384: Unser Österreich: Minze, Mangold, alte Mauern - Gartenlust in Niederösterreich

23 Min.Folge vom 18.03.2025

Ein kleines Paradies im Alltag, ein Rückzugs- und Erholungsort, ein Symbol für Lebensqualität: Das alles kann der eigene Garten für seine Besitzer sein. Darüber hinaus sind Gärten auch ideal, um Obst, Gemüse und Kräuter aus eigenem Anbau zu ernten. Sabine Daxberger macht sich auf eine filmische Reise in die Geschichte der Gartenkultur. Ausgangspunkt ist der Weinviertler Bauerngarten der Familie Eisner in Röhrabrunn: Ein Schaugarten, der im Rahmen der Aktion „Natur im Garten“ von Interessierten besichtigt werden kann – mit Sommerhäuschen und Teich, jeder Menge Stauden und Blumen. Einige Hühner, Obstbäume, Gemüse- und Kräuterbeete ergänzen die Gartenvielfalt. Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich/Broidl/Alexander Haiden

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen