Unser Österreich

Unser Österreich: Mythos Baum

ORF IIIStaffel 1Folge 386vom 20.03.2025
Unser Österreich: Mythos Baum

Unser Österreich: Mythos BaumJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 386: Unser Österreich: Mythos Baum

44 Min.Folge vom 20.03.2025

Der Film reist in die spannende Welt alter Baumriesen, die in der Steiermark, dem waldreichsten Bundesland Österreichs, seit vielen Jahrhunderten ihre Wurzeln schlagen. 600 Bäume sind hierzulande als Naturdenkmäler ausgewiesen – der Film zeigt uns einige dieser Naturschätze und führt uns von der „ältesten Eiche Europas“ bis zur „Königin der Alpen“, der Zirbe, vom widerstandsfähigen Ginkgo bis zum gigantischen Mammutbaum, von den heilenden Kräften der Linde bis zur gesunden Wirkung der Lärche. Beleuchtet wird der Baum als Lebewesen, mit seinen Fähigkeiten, seiner Nutzung, seinen Bewohnern und seiner kulturellen Bedeutung. Neben all diesen spannenden Aspekten charakterisieren kleine Anekdoten die Baumriesen. Wen und was diese Methusalems wohl schon in ihrem Baumleben gesehen haben? Regisseur Alfred Ninaus hat diese alten Bäume ein Jahr lang filmisch begleitet und ihr Leben im Wechsel der Jahreszeiten porträtiert. Bildquelle: ORF/Ranfilm/Rudolf Mayr

