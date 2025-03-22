Unser Österreich: Alpen-Radtour - Mit dem Fahrrad über die AlpenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 388: Unser Österreich: Alpen-Radtour - Mit dem Fahrrad über die Alpen
Kaum eine Route übt für Radsportler mehr Anziehungskraft aus, als die Überquerung von Europas eindrucksvollstem Gebirgszug, den Alpen. Radweitwanderwege gibt es verschiedene, Martina Juda begibt sich mit ihrem Kamerateam auf den Weg vom "Bayerischen Meer", dem Chiemsee, zum größten See Italiens, dem Gardasee. Rund 600 Kilometer sind es vom Start der Tour bis ans Ziel. Auch wer es gemütlich angehen lässt, steht vor einer sportlichen Herausforderung. Kein anderer weiß das besser, als Ex-Radprofi Thomas Rohregger, der das Team ein Stück weit begleiten wird. Er macht uns auch mit einem anderen Ausnahmesportler der Region bekannt, der sogar mit traditioneller Musik aufwarten kann. Der Brennerpass ist der schweißtreibendste Abschnitt der Alpen-Radtour und auch eine geschichtsträchtige Grenze, die durch die Europaregion Tirol überwunden scheint. Am Gardasee, der im Norden zum Trentino gehört, sind die Radfahrer am Ziel angelangt. Wieder an einem See, doch mit südländischem Flair und mediterraner Vegetation. Bildquelle: ORF/ORF-Tirol
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