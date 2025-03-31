Unser Österreich: Mein Lebensberg - Sepp Forcher und der GroßglocknerJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 396: Unser Österreich: Mein Lebensberg - Sepp Forcher und der Großglockner
"Der Großglockner ist mein Lebensberg.", sagt Sepp Forcher. Insgesamt 32 Mal hat er ihn bestiegen, zum ersten Mal vor 70 Jahren. Es sind prägende Erlebnisse und eine besondere Geschichte, die Sepp Forcher mit dem Großglockner verbinden, seine Erinnerungen ziehen sich über einen ganzen Lebensabschnitt. Als Träger ging er täglich mit einer Durchschnittslast von 60 Kilo von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe drei Stunden zur Oberwalderhütte. Hier lernte Sepp Forcher auch seine Helli kennen, 1952 erklomm das zukünftige Ehepaar erstmals gemeinsam den Gipfel des höchsten "Österreichers". Knapp sieben Jahrzehnte später begibt sich Sepp Forcher auf eine filmische Reise ins Großglocknergebiet. Die Großglockner Hochalpenstraße, deren Spatenstich im Geburtsjahr von Sepp Forcher erfolgte, Fuscher Törl, die Edelweißspitze, das Hochtor, der Margaritzenstausee und die Pasterze sind u. a. Stationen der ORF-Spezialsendung, bei denen er Einblicke in den einzigartigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere, die Hochblüten von Kunst und Natur, die Eis- und Wasserwelt gibt. Und bei denen Sepp Forcher über die große Bedeutung des Großglockners für ihn erzählt: Damals Sehnsuchtsberg, zeitweise Schicksalsberg und heute Lebensberg. Regie: Elisabeth Eisner Kamera: Heribert Senegacnik, Hermann Weitlaner Präsentation: Sepp Forcher
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick