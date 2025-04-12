Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener Rathaus

ORF IIIStaffel 1Folge 398vom 12.04.2025
Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener Rathaus

Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener RathausJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 398: Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener Rathaus

45 Min.Folge vom 12.04.2025

Das Wiener Rathaus ist ein Wahrzeichen der Stadt, Schauplatz politischer Entscheidungen und Sitz der Verwaltung aber auch Bühne für rauschende Bälle, große Empfänge und besinnliche Feste. Jeder kennt den Platz davor mit seinen unzähligen Veranstaltungen, vom Eistraum bis zum Sommerfestival, vom Zirkus bis zum Adventmarkt. Doch was geschieht hinter seiner gerade erst sanierten Fassade? Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Innere des Rathauses und gibt Einblick in den Alltag jener, die es mit Leben füllen. Bildquelle: ORF/ALEXANDER SCHUKOFF FILM

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen