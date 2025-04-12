Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener RathausJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 398: Unser Österreich: Hinter den Fassaden des Wiener Rathaus
45 Min.Folge vom 12.04.2025
Das Wiener Rathaus ist ein Wahrzeichen der Stadt, Schauplatz politischer Entscheidungen und Sitz der Verwaltung aber auch Bühne für rauschende Bälle, große Empfänge und besinnliche Feste. Jeder kennt den Platz davor mit seinen unzähligen Veranstaltungen, vom Eistraum bis zum Sommerfestival, vom Zirkus bis zum Adventmarkt. Doch was geschieht hinter seiner gerade erst sanierten Fassade? Die Dokumentation nimmt das Publikum mit auf eine spannende Entdeckungsreise durch das Innere des Rathauses und gibt Einblick in den Alltag jener, die es mit Leben füllen. Bildquelle: ORF/ALEXANDER SCHUKOFF FILM
