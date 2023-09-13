Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 40: Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖ
24 Min.Folge vom 13.09.2023
Die "Wilden Wasser" gibt es auch in Niederösterreich in großer Zahl. Schluchten, Klammen, Wasserfälle - ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt einige ausgewählte, besonders sehenswerte Beispiele. Dabei sind sowohl die Geologie als auch Flora und Fauna der Regionen ein Thema. Woher hat das Höllental zwischen Rax und Schneeberg im südlichen Niederösterreich seinen Namen? Warum ist das Wasser der Erlaufschlucht im Mostviertel so grün? Wozu diente einst die Toreckklamm im Naturpark Ötscher-Tormäuer? Diesen und weiteren Fragen ist das Team rund um Gestalterin Karina Fibich nachgegangen. Bildquelle: ORF
