Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Unser Österreich

Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖ

ORF IIIStaffel 1Folge 40vom 13.09.2023
Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖ

Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖJetzt kostenlos streamen

Unser Österreich

Folge 40: Unser Österreich: Schluchten, Klammen, Wasserfälle - Wilde Wasser in NÖ

24 Min.Folge vom 13.09.2023

Die "Wilden Wasser" gibt es auch in Niederösterreich in großer Zahl. Schluchten, Klammen, Wasserfälle - ein "Erlebnis Österreich" aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich zeigt einige ausgewählte, besonders sehenswerte Beispiele. Dabei sind sowohl die Geologie als auch Flora und Fauna der Regionen ein Thema. Woher hat das Höllental zwischen Rax und Schneeberg im südlichen Niederösterreich seinen Namen? Warum ist das Wasser der Erlaufschlucht im Mostviertel so grün? Wozu diente einst die Toreckklamm im Naturpark Ötscher-Tormäuer? Diesen und weiteren Fragen ist das Team rund um Gestalterin Karina Fibich nachgegangen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Unser Österreich
ORF III
Unser Österreich

Unser Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen