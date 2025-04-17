Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Vom Aschenkreuz zum Osterlicht

ORF III
Staffel 1
Folge 400
vom 17.04.2025
Folge 400: Unser Österreich: Vom Aschenkreuz zum Osterlicht

25 Min.
Folge vom 17.04.2025

Ostern ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr und wird durch die 40-tägige Fastenzeit vorbereitet, die mit dem Aschermittwoch beginnt und am Gründonnerstag endet. Diese Zeit ist geprägt von zahlreichen Bräuchen wie Aschenkreuzen, Fastentüchern, Kreuzwegandachten und Palmweihen – während Fastenkrippen, im Gegensatz zu Weihnachtskrippen, nur selten zu finden sind. Foto: ORF/Landesstudio Kärnten/Anton Wieser Gestaltung: Karl Altmann Kamera: Anton Wieser

ORF III
