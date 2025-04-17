Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Begegnung mit dem Glauben - Pilgern und Wallfahren in Niederösterreich

ORF IIIStaffel 1Folge 401vom 17.04.2025
26 Min.Folge vom 17.04.2025

Niederösterreich bietet mit traditionsreichen Pilgerorten und Routen wie der Via Sacra oder dem Jakobsweg Weinviertel zahlreiche Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen und spirituelle Einkehr zu finden. "Erlebnis Österreich“ begleitet Pilger und Wallfahrer auf ihrem Weg, beleuchtet ihre Beweggründe und zeigt die kulturelle sowie wirtschaftliche Bedeutung des Pilgerns. Foto: ORF/Landesstudio Niederösterreich/Fritz Kalteis Gestaltung: Fritz Kalteis Kamera: Klaus Humann Redaktion: Sabine Daxberger

ORF III
