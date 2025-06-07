Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Der Duft der Alpen

ORF IIIStaffel 1Folge 416vom 07.06.2025
Unser Österreich: Der Duft der Alpen

Unser Österreich: Der Duft der Alpen

Unser Österreich

Folge 416: Unser Österreich: Der Duft der Alpen

45 Min.Folge vom 07.06.2025

Kosmetik gilt oft als Synonym für internationale Massenware. Und doch wächst in Österreich eine eigenständige Branche heran. Im Schatten globaler Kosmetikkonzerne etablieren sich heimische Betriebe mit naturnahen Produkten. Erfolgreich und zunehmend auch öffentlich sichtbar. Alexander und Nadeschda Schukoff begaben sich im Alpenland Österreich auf Spurensuche in Kräutergärten, Manufakturen, Labore und Klosterbibliotheken und blickten den Meistern ihres Fachs über die Schulter. Zu sehen sind eindrucksvolle Nahaufnahmen wenn Pflegeöle gemischt, Hautcremen gerührt oder Zahnpasten und Make-up und noch vieles mehr hergestellt werden. Dabei werden auch einige Geheimnisse enthüllt: Wie werden Pflanzenextrakte, ätherische Öle oder Bienenprodukte zu Kosmetik verarbeitet? Was steckt hinter der Kunst der Parfumherstellung? Bildquellen: Anastasiia Yanishevska / dpa Picture Alliance / picturedesk.com | ORF/ALEXANDER SCHUKOFF FILM

