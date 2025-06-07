Unser Österreich: Der Duft der AlpenJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 416: Unser Österreich: Der Duft der Alpen
Kosmetik gilt oft als Synonym für internationale Massenware. Und doch wächst in Österreich eine eigenständige Branche heran. Im Schatten globaler Kosmetikkonzerne etablieren sich heimische Betriebe mit naturnahen Produkten. Erfolgreich und zunehmend auch öffentlich sichtbar. Alexander und Nadeschda Schukoff begaben sich im Alpenland Österreich auf Spurensuche in Kräutergärten, Manufakturen, Labore und Klosterbibliotheken und blickten den Meistern ihres Fachs über die Schulter. Zu sehen sind eindrucksvolle Nahaufnahmen wenn Pflegeöle gemischt, Hautcremen gerührt oder Zahnpasten und Make-up und noch vieles mehr hergestellt werden. Dabei werden auch einige Geheimnisse enthüllt: Wie werden Pflanzenextrakte, ätherische Öle oder Bienenprodukte zu Kosmetik verarbeitet? Was steckt hinter der Kunst der Parfumherstellung? Bildquellen: Anastasiia Yanishevska / dpa Picture Alliance / picturedesk.com | ORF/ALEXANDER SCHUKOFF FILM
