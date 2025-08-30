Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, das Land am DachsteinJetzt kostenlos streamen
Unser Österreich
Folge 428: Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, das Land am Dachstein
44 Min.Folge vom 30.08.2025
Bergwelten, naturbelassen und immer noch verblüffend geheimnisvoll. Hermann Maier entdeckt für "Universum" diesmal ein ganz besonderes Stück Österreich: das Land am Dachstein. Es ist ein wenig Heimat für ihn, da er in Schladming zur Schule gegangen ist. Die Berge entlang des Ennstals, das unweit seines Heimatortes Flachau liegt, ist ihm daher bestens vertraut. Für die Dreharbeiten begab er sich in die schönsten Naturgebiete der Region, erkundete sie von der Luft aus im Segelflugzeug, tauchte hinab in glasklare Gebirgsseen und bestieg mit Skiern den winterlichen Hohen Dachstein. Bildquelle: ORF/Interspot Film
