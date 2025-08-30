Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unser Österreich

Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, das Land am Dachstein

ORF IIIStaffel 1Folge 428vom 30.08.2025
Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, das Land am Dachstein

Unser Österreich

Folge 428: Unser Österreich: Hermann Maier - Meine Heimat, das Land am Dachstein

44 Min.Folge vom 30.08.2025

Bergwelten, naturbelassen und immer noch verblüffend geheimnisvoll. Hermann Maier entdeckt für "Universum" diesmal ein ganz besonderes Stück Österreich: das Land am Dachstein. Es ist ein wenig Heimat für ihn, da er in Schladming zur Schule gegangen ist. Die Berge entlang des Ennstals, das unweit seines Heimatortes Flachau liegt, ist ihm daher bestens vertraut. Für die Dreharbeiten begab er sich in die schönsten Naturgebiete der Region, erkundete sie von der Luft aus im Segelflugzeug, tauchte hinab in glasklare Gebirgsseen und bestieg mit Skiern den winterlichen Hohen Dachstein. Bildquelle: ORF/Interspot Film

