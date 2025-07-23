Unser Österreich: Pferdeland SteiermarkJetzt kostenlos streamen
Folge 424: Unser Österreich: Pferdeland Steiermark
26 Min.Folge vom 23.07.2025
Das Glück der Erde, liegt auf dem Rücken der Pferde - besagt ein altes Sprichwort. Auch in der Steiermark sind Pferde in vielfältiger Weise Teil des Lebens geworden. Ramsau am Dachstein etwa ist die pferdereichste Gemeinde der Steiermark. Robert Sturmer zeigt in seiner Dokumentation wie sich die Bedeutung des Pferdes in der Steiermark über die Jahrhunderte gewandelt hat. Der Film spannt einen Bogen von der traditionellen Pferdehaltung bis hin zu sportlichen Leistungen. Bildquellen: ORF/Landesstudio Steiermark/Robert Sturmer | Martin Huber / picturedesk.com
