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Unser Österreich

Unser Österreich: Die Kraft des Wassers (1/2) - Vom Gletscher geformt

ORF IIIStaffel 1Folge 47vom 12.07.2025
Unser Österreich: Die Kraft des Wassers (1/2) - Vom Gletscher geformt

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Folge 47: Unser Österreich: Die Kraft des Wassers (1/2) - Vom Gletscher geformt

45 Min.Folge vom 12.07.2025

"Österreich - Die Kraft des Wassers" ist eine opulente, filmische Reise durch eines der schönsten Länder der Welt. Vom der schneebedeckten eisigen Welt des Hochgebirges mit seinen mächtigen Gletschern, tosenden Wasserfällen und reißenden Gebirgsbächen, durch die letzten Urwälder bis zum warmen Steppensee, folgt der Zweiteiler den Spuren des Wassers - dem Element, das die vielfältige Natur dieses Land geprägt hat wie kein anderes. Bildquelle: ORF/Science Vision

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