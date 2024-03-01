Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Urmel

Winterspeck

RiCStaffel 1Folge 25
Winterspeck

WinterspeckJetzt kostenlos streamen

Urmel

Folge 25: Winterspeck

24 Min.

Ophelia Tibatong erzählt den Tieren von ihren natürlichen Instinkten. Das bleibt nicht ohne Folgen: Schusch will in den Süden ziehen, Ping zum Südpol, Wawa hält Winterschlaf, und Urmel geht auf große Wanderung. Es will Futter finden, wie es Urmel seit jeher getan haben. Und so zieht es zum einzigen Ort, den es außer Titiwu kennt, nach Winkelberg. Zwengelmann und Solmeyer können zufrieden sein. Nur, wer soll das Urmel bekommen? Urmel bleibt bei demjenigen, der das beste und meiste Essen serviert.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Urmel
RiC
Urmel

Urmel

Alle 1 Staffeln und Folgen